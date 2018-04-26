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Seçime katılmak için istifa ediyorlar

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde belediye başkanları partilerinden milletvekili aday adayı olabilmek için istifa ediyor.

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24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde belediye başkanları partilerinden milletvekili aday adayı olabilmek için istifa ediyor.

Samsun BÜyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan istifa

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti Genel Merkez yöneticilerinin kendisini arayarak, milletvekili aday adayı olmasını istediklerini aktardı.

Parti genel merkezince kendisine yapılan teklife saygı duyduğunu belirten Yılmaz, "Benim için önemli olan siyasi terbiye ve parti disiplinine layık olmaktır. Merkez yöneticilerine, 'Ne emrediyorsanız, nerede görev veriyorsanız orada görev yaparım' diye cevap verdim. Geçen akşam da parti yöneticilerinden 'Yarın aday adaylığınızı açıklamasını istiyorum' yönünde talimat aldım. Bu doğrultuda aday adaylık sürecinin son günü, 19 yıldır görev yaptığım Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ederek, aday adayı müracaatımı yapıyorum." dedi.

Partisinin verdiği yeni görevle parlamentoda Samsun'a hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yılmaz, adaylık sürecinin genel merkezinin vereceği kararla belli olacağını kaydetti.

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ise partilerinin çok sayıda aday adaylık başvurusu alacağına işaret ederek, "Seçime her konuda hazırız. Güçlü bir parti olarak aday adaylık sürecinde çok sayıda başvuru bekliyoruz. En iyi şekilde Samsun'u temsil edecek aday profiline ulaşacağımıza inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da böyle bir karar aldı. Kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Akyürek istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti.

Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı salonunda yaptığı basın toplantısında, istifasını açıkladı. 

Konya'ya 2004 yılından itibaren belediye başkanı olarak hizmet verdiğini belirten Akyürek, kentin gelişmesi için bugüne kadar elinden geleni yapmaya çalıştığını, her seçim döneminde artan oy oranlarıyla vatandaşın teveccühünü gördüklerini söyledi.

Şehre hizmet için gerçekleştirdiği çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür eden Akyürek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda her zaman desteklerini gördüğümüz Konya milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilatın her kademesindeki kardeşlerimize, bu görevleri yapmamızı sağlayan Konya halkına teşekkür etmek istiyorum." 

Görev yaptığı dönemde önemli eserler yapmaya çalıştığını dile getiren Akyürek, şunları söyledi:

"Belediyecilik sonsuza kadar uzanan bir hizmet halkası, yatırım zinciri ve süreçtir. Bu süreci en iyi şekilde yürütmeye gayret gösterdik. İncinmemeye ve incitmemeye de özel önem verdik. Bu noktada bütün çalışma arkadaşlarımızdan, bütün mesai arkadaşlarımızdan, başkanlarımızdan, teşkilat mensuplarımızdan ve Konya halkından haklarını helal etmelerini istiyorum." 

Bugün 12:48 TSİ - Siyaset

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