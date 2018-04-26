Ahmet Davutoğlu, aday olmayacak!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere bugün saat 14:00'de basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu'nun açıklamasının en dikkat çeken detayı "AK Parti dışında hiç bir siyasi hareket içinde bulunmam, Seçimlerde milletvekili adayı değilim" ifadesi oldu.