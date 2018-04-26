Şahin Talus istifa etti!

AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus'un Milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etti. AKP Genel Merkezi tarafından, Türkiye genelinde ise 10 tane il, 12 tane de ilçe başkanına istifa izni verildiği öğrenildi.