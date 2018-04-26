AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus'un Milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etti. AKP Genel Merkezi tarafından, Türkiye genelinde ise 10 tane il, 12 tane de ilçe başkanına istifa izni verildiği öğrenildi.
Bugün 13:05 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:01 TSİ )
Şahin Talus istifa etti!
AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus istifa etti.
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Bugün 13:05 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz