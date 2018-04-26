Kocaeli'de 52 Bin 595 kişi işsiz!

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı dün Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik başkanlığında gerçekleştirdi. Valilik’te bulunan Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz’ın yanı sırda daire müdürleri de katıldı.

‘İSTİHDAMI ARTTIRACAĞIZ’

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “Kocaeli gerek sanayi gerek ticaret açısında en gelişmiş illerin başında gelmektedir. Haliyle istihdam sorunu bütün ülkelerin sorunu olmaya devam etmektedir. Bu sorun sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. İşçi ve işveren arasında arz ve talep eğrisi çakışınca iş gücü istihdamı ortaya çıkmaktadır. İstihdamın arttırılması için çeşitli atılımlar yapılıyor. 60’ın üzerinde toplantı yaptık. Aynı çalışmalara bu yıl da devam edeceğiz” dedi.

‘3 AYLIK ÖDEME 35 MİLYON’

Sözlerine devam eden Vali Yardımcısı Büyükçelik, “İŞKUR’un 2018 yılı ilk 3 aylık döneminde 25 Bin 548 kişinin açık iş talebi alındı. Bunlardan 16 Bin 661’i işe yerleştirilmiş bulunmaktadır. İşsiz sayısı geçen yıl 56 Bin 95 kişi işsiz iken 2018 Mart ayı sonunda 52 Bin 595 kişiye düşmüştür. İşsizlik başvuru sayısı 47 Bin 233. Kurum tarafından 3 Bin 56 kişiye eğitim verildi. İŞKUR’a yapılan işsizlik başvurusu 11 Bin 3 kişi. Yapılan işsizlik ödemeleri geçtiğimiz yıl 139 Milyon 236 Bin 505 TL, bu yıl 3 aylık dönemde ise 35 Milyon 546 Bin 716 TL” bilgisini verdi.

13 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik’in ardından İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz, “Her yıl yapılan istihdam fuarında 190 stant kuruldu. 155’i büyük firmalardan oluştu 9 Bin 803 kili fuarımızı ziyaret etti. 37 Bin 386 kişi işe müracaat etti. Bin 114 kişilik açık iş başvurusu yapıldı. Bin 600 kişi staj başvurusu yaptı. 2018 yılında 119 alanda 13 bin 60 kişiye eğitim verilecek. Ayrıca 2018’de uygulanacak eğitim planı güncellenecek” ifadelerini kullandı.