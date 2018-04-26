Üçüncü resmi başvuru Yavuz Demir’den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. Aday adayları partiye gelip başvuru formunu alabilecekleri gibi internetten de formu indirebiliyorlar.

İLK ADAY ALAATTİN KÖKSAL OLMUŞTU

AKP’de ilk resmi başvuruyu hatırlanacağı üzere Alaattin Köksal yapmıştı. İkinci resmi başvuruyu ise Adem Erikli’den geldi. İl binasına evraklarını teslim eden Erikli, “Yeni yönetimde yer almak ve cumhurbaşkanımız ile yola devam etmek istiyoruz” dedi.

ADEM ERİKLİ KİMDİR?

1975 Ordu doğumlu olan Adem Erikli, daha önce partide görev almadı. Müteahhit olan Erikli evli ve 2 çocuk babası.

YAVUZ DEMİR

AKP milletvekilliği aday adaylığının üçüncü resmi başvurusunu yapan Yavuz Demir, Gebze bölgesinde faaliyet gösteren Kanal5N Televizyonun sahibi. Demir, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup 2016 yılında AKP’ye üye olmuştu. Partinin hiçbir kademesinde görev almadı. TSE’den emekli.