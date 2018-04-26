Akşener’in danışmanı Yıldız: Türkiye, Afrika gibi olmamalı

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine yeni atanan İskender Kaan Yılmaz öncülüğünde KYÖD’te düzenlenen gençlerle buluşma etkinliği bir dönem Google’de üst düzey yöneticilik yapan ve şuanda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlık görevini yürüten Taylan Yıldız’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, parti yöneticileri ve gençler katılım sağladı.

İNSANLAR BİRBİRLERİNİ DİNLEMELİ

Programda konuşan Taylan Yıldız, “Bizim yapmaya çalıştığımız şey tek taraflı bir sunum değil. Karşılıklı bir sohbettir. Beni dinlediğiniz gibi bende sizlerin fikirlerini düşüncelerini dinlemek istiyoruz. Ben insanlardan ve özellikle siyasilerden de bunu bekliyorum. İnsanların birbirlerini karşılıklı olarak dinlemesini bekliyorum” ifadelerinde bulundu.

MERAL ABLAYLA REFERANDUMDA TANIŞTIM

Google’da üst yöneticiliği yaparken Türkiye’ye referandum sürecinde kesin dönüş sağladığını ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘hayır’ kampanyasına destek verdiğini ifade eden Taylan Yıldız, “Meral Abla ile tanıştıktan sonra sosyal medyada seçim kampanyaları yürütmeye başladım. Sonraki süreçte parti kurulunca birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Meral Abla’nın bana görevler tebliğ etmesi benim için çok önemlidir. Onun sayesinde çok değerli insanlar tanışma fırsatı buldum” dedi.

TÜRKİYE, AFRİKA GİBİ OLMAMALI

Türkiye’de yaşam standartlarının kötüye gittiğini ifade eden Yıldız, “2001-2009 yılları arasında benim bizzat gördüğüm olay o zaman yurt dışında yaşayan insanlar Türkiye’ye kesin dönüş sağlarlar hayatlarına Türkiye’de devam ederdi. Fakat 2009-2013 arası Türkiye’ye dönüş yapanlar yaşam şartlarından dolayı tekrar yurtdışına dönüş yapmak zorunda kaldı. 2013 yılından günümüze kadar ise Türkiye’ye dönmeye cesaret edebilen bir arkadaşımı görmedim. Afrika ülkelerinin vatandaşlarına bakıyoruz. Kendi ülkelerinde yaşananlardan dolayı dönmeyi akıllarına bile getirmiyorlar. Afrika ülkeleri gibi olmayalım. Türkiye’nin yaşam standartları yüksek olmalıdır” şeklinde konuştu.