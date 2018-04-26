Özkan Mert Ödül Töreni’ne davet

Gallerius’un İnanç ve Düşünceye Tolerans ve Hoşgörü Kararı İzmit’te açıklamasının 1707’inci yılında 4’üncü Uluslararası Özkan Mert Ödül Töreni 30 Nisan Pazartesi Saat 14.00’te Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirilecek. Ödül töreninin davetini KYÖD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen basın açıklamasıyla Şair Özkan Mert gerçekleştirdi. Açıklamada Mert’in yanı sıra Komite Üyesi Numan Gülşah, Suat Özdemir ve Onur Çaylak da yer aldı. Basın açıklamasında konuşan Şair Özkan Mert, “Bu ödüllerin verilmesi 4 yıl öncesine dayanıyor. Ama bu geçmişin Suat Özdemir’le başladığı söyleyebiliriz. İzmitliyim. Buraya ilk gelişim Suat Bey’in davetiyle oldu. Daha sonra burada farklı etkinlikler yaptık. Numan Bey’le de bazı projelerde bulunduk. Uzun süre İsveç’te yaşadım birçok iş yaptım ancak esas işim şair olmaktır. Daha önce başka yerlerde de böyle adıma ödül verilmesi teklif edildi ancak işin içine İzmit girince bunu kabul ettim. Bir komite oluşturduk. Komitemizi kültürel ve sosyal olarak eleştirel düşünce yapısına sahip arkadaşlarımızdan oluşturmaya özen gösterdik” ifadelerini kullandı.

HER YIL KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Mert konuşmasının devamında, “Şimdiye kadar 31 kişiye ödül verdik. Fakat bu 4’üncü yıl çok farklı olacak. Çünkü her geçen yıl kendimizi geliştiriyoruz. Bu yıl daha uluslararası boyuta da taşınmış oldu. Başka uluslardan kişilerde yer alacak. Türkiye’de o kadar çok şiir ödülü veriliyor. Neden bir tane daha verilsin diyebilirsiniz. Ancak bunların hemen hemen hepsi bir mafya usulüyle eşine dostuna, hak hukuk tanımadan ödül veriliyor” şeklinde konuştu.

KOMİTE OLARAK DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ

“Biz buna dur demek istedik” diyen Mert, “Hiçbir baskı altında kalmadan ödül vermek istedik. Bizim ödül verdiğimiz hiç kimseye neden bu kişiye ödül verdiniz diyemez. Kimseden bir çıkar beklemeden, insanlık için inanç duyan kişilere bu ödülleri vermek istedik. Ayrıca bizim ödüllerimize kimse başvuramıyor. Biz komite olarak değerlendirme yaparak arayıp buluyoruz. Ben burada başta Numan Bey olmak üzere komitemizde çalışma yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve herkesi ödül törenimize davet ediyorum” sözlerini kullandı.