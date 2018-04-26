24 Haziran erken seçim kararının ardından siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Bu doğrultuda eski İl Sağlık Müdürü Ercan İnci bugün MHP’ye gelerek milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Bugün 13:30 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:14 TSİ )
Eski İl Sağlık Müdürü, vekil aday adayı oldu!
Eski İl Sağlık Müdürü Ercan İnci MHP’den aday adayı oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:30 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz