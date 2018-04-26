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Eski İl Sağlık Müdürü, vekil aday adayı oldu!

Eski İl Sağlık Müdürü Ercan İnci MHP’den aday adayı oldu.

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24 Haziran erken seçim kararının ardından siyasi partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı. Bu doğrultuda eski İl Sağlık Müdürü Ercan İnci bugün MHP’ye gelerek milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Bugün 13:30 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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