Başkan Baran 4 yılı değerlendirecek

2014 seçimlerinde göreve gelen ve ilçede 4 yılda 400 milyon liralık yatırımı hayata geçiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, düzenleyeceği toplantı ile yapılan yatırımları ve yeni projeleri aktaracak. ‘Hizmette 4. Yıl’ programı, 27 Nisan Cuma günü saat 18.00’de Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıya basın mensupları ve ilçedeki STK temsilcileri de katılacak.

EFE’NİN ADI YAŞATILACAK

Başkan Baran’ın 4 yılı değerlendireceği toplantı dışında Cuma günü Çamlıtepe Ömer Halisdemir Parkı içerisinde yer alan kültür merkezinin de açılışı gerçekleştirilecek. Körfez Ticaret Odası eski başkanlarından merhum Mustafa Efe’nin isminin yaşatılacağı kültür merkezinin açılışı saat 14.00’te gerçekleştirilecek.