Denizbilgini tekrar aday adayı

Hızla devam eden 24 Haziran seçimleri çalışmaları aday adaylığı başvuru süreciyle devam ederken MHP'de tanınan bir isim tekrar aday adayı oluyor. 2015 seçimlerinde Tunceli'nin MHP 2. Sıra adayı olan Emre Denizbilgini önümüzdeki seçimler için tekrardan Tunceli milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Emre Denizbilgini kimdir?

1971 İzmir Bergama doğumlu Denizbilgini 2004 yılından beri Kocaeli'de yaşıyor. Ev hanımı olan Denizbilgini partide ve STK'larda görevlerde bulundu. Parti içerisinde Derince ilçe sekreterliği ve il başkan yardımcılığı yaptı. Ayrıca Emre Denizbilgini Türk Ocağı içerisinde de bulunuyor. Ahmet HAZER