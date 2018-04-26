24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi siyaset kulisleri en hareketli günleri yaşarken İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adaylığını açıkladı. Turan yaptığı açıklamada, "Sevgili basın mensubu arkadaşlarım yaklaşık 5 aydır gururla şerefle yaptığım İYİ parti izmit ilçe başkanlığından milletvekili aday aday olmak için istifa ettim.Bundan sonra tarafıma ne görev verilirse partimin emrindeyim.Saygılarımla" ifadelerinde bulundu.
Bugün 13:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
İstifa edip İYİ Parti'den adaylığını açıkladı
İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan istifa ederek milletvekilli aday adaylığını açıkladı.
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Bugün 13:39 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz