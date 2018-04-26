Ustalara dişli rakipler

9 grupta toplam 36 takımın mücadele ettiği dev organizasyonda Kocaeli Master D Grubu’nda Osmaniye, Diyarbakır Asur ve Saruhanlı ile eşleşirken, H Grubu’ndaki temsilcimiz Gölcük’ün rakipleri Akhisargücü, Kilis ve Viranşehir oldu.
BÖLGE SORUMLULARI KATILDI
Antalya Kremlin Palas Konferans Salonu’ndaki kura çekimine Ege Master Bölge Sorumlusu Recep Çolak, Marmara Master Master Bölge Sorumlusu İsmail Işıksoy adına Elman Demir, Akdeniz Master Bölge Sorumlusu Mehmet Kaplan, Güneydoğu Master Bölge Sorumlusu Zülküf Yakut, İç Anadolu Master Bölge Sorumlusu Emir Gül, Trakya Master Bölge Sorumlusu Muzaffer Yıldırım ve FanaticTourYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkurkatıldı. Yapılan konuşmalarda ailenin her geçen gün büyüdüğünü, şampiyonada kazananın dostluk olacağı belirtildi. Erdem ÖVÜÇ - Antalya
3. TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI GRUPLAR
A GRUBU
Dikili
Manavgat
Söğütlüçeşme
Diyarbakır Şener Özdil
B GRUBU
Manisa Kula
Antalya
Edirne
Kayseri Vefa
C GRUBU
Manisa 1965
Hatay Dörtyol
Bursa Oyunbaz
Bitlis Tatvan
D GRUBU
KOCAELİ MASTER
Manisa Saruhanlı
Osmaniye
Diyarbakır Asur
E GRUBU
Gaziemir
Düziçi
Yeşil Bursa
Kayseri
F GRUBU
Görele
Ceyhan
Bursa Adalet
Malatya
G GRUBU
Salihli Sardes
Zülüflühan
Esenler Yavuz
Kıbrıs Almeyda
H GRUBU
GÖLCÜK
Akhisargücü
Kilis
Viranşehir
I GRUBU
Güneyler
Kayseri PDF
İzmir Bornova
Bostanlı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz