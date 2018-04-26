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Bugün 13:44 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:48 TSİ )

Ustalara dişli rakipler

Bu yıl üçüncüsünün organize edileceği Türkiye Masterler Şampiyonası’nda ilimizi temsil eden Kocaeli Gölcükve master takımlarının rakipleri belli oldu.

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9 grupta toplam 36 takımın mücadele ettiği dev organizasyonda Kocaeli Master D Grubu’nda Osmaniye, Diyarbakır Asur ve Saruhanlı ile eşleşirken, H Grubu’ndaki temsilcimiz Gölcük’ün rakipleri Akhisargücü, Kilis ve Viranşehir oldu.

BÖLGE SORUMLULARI KATILDI

Antalya Kremlin Palas Konferans Salonu’ndaki kura çekimine Ege Master Bölge Sorumlusu Recep Çolak, Marmara Master Master Bölge Sorumlusu İsmail Işıksoy adına Elman Demir, Akdeniz Master Bölge Sorumlusu Mehmet Kaplan, Güneydoğu Master Bölge Sorumlusu Zülküf Yakut, İç Anadolu Master Bölge Sorumlusu Emir Gül, Trakya Master Bölge Sorumlusu Muzaffer Yıldırım ve FanaticTourYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkurkatıldı. Yapılan konuşmalarda ailenin her geçen gün büyüdüğünü, şampiyonada kazananın dostluk olacağı belirtildi. Erdem ÖVÜÇ  - Antalya

3. TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASI GRUPLAR

A GRUBU

Dikili

Manavgat

Söğütlüçeşme

Diyarbakır Şener Özdil

B GRUBU

Manisa Kula

Antalya

Edirne

Kayseri Vefa

C GRUBU

Manisa 1965

Hatay Dörtyol

Bursa Oyunbaz

Bitlis Tatvan

D GRUBU

KOCAELİ MASTER

Manisa Saruhanlı

Osmaniye

Diyarbakır Asur

E GRUBU

Gaziemir

Düziçi

Yeşil Bursa

Kayseri

F GRUBU

Görele

Ceyhan

Bursa Adalet

Malatya

G GRUBU

Salihli Sardes

Zülüflühan

Esenler Yavuz

Kıbrıs Almeyda

H GRUBU

GÖLCÜK

Akhisargücü

Kilis

Viranşehir

I GRUBU

Güneyler

Kayseri PDF

İzmir Bornova

Bostanlı

Bugün 13:44 TSİ - Spor

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