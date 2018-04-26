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Bugün 13:47 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:48 TSİ )

Kupayı istiyorlar!

Kocaeli Master Futbol Takımı Antalya’daki ilk maçını dün akşam Manisa temsilcisi Saruhanlı ile oynayacaktı.

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Bu maç öncesi son çalışmasını Kremlin Palas Otel’in sahasında yapan ekibimiz antrenmanın ardından dinlendi ve maç saatini beklemeye başladı. Ahmet Akkaya denetiminde çalışan futbolcular antrenmana ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Serter Keskin’in söylediği hareketleri yapan takım 3’e bölündü ve 12’şer dakikadan maç yapıldı. 3 takımın toplam 24’er dakika maç yaptığı antrenman yenileme çalışması ile sona erdi.

Bugün 13:47 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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