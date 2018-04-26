Temsilcimiz Kocaeli Master takımı 1 gün erken şampiyonaya katıldı ve bir bakıma tatil yaptı. Gündüz havuz ve denizde bol bol stres atan temsilcimiz kaptanlar Hasan Öztürk ve İsmail Işıksoy’un koordinasyonunda güzel bir gün geçirdi. Op. Dr. İlhan Tan’ın da yer aldığı kafilede kurmaylar boş zamanlarında bol bol sohbet etti, tavla oynadı. İsmail Işıksoy açıklamasında “Her şey yolunda gidiyor. Bu takım inanıyorum ki Kocaeli’ye kupa ile gelecek. Bu arada 9-13 Mayıs tarihleri arasındaki şampiyonaya da katılmak isterdik ancak takvim çok sıkışıktı. Şampiyonadan 2 gün sonra Ramazan ayı başlayacak ve birçok futbolcumuz bu tarih için özel tatil programını çok önceden yapmıştı” dedi.
Bugün 13:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:50 TSİ )
Hem tatil hem şampiyona
3. Türkiye Master Şampiyonası Antalya Kremlin Palas Otel’in sahalarında gerçekleşecek.
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Bugün 13:49 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz