Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
27 Nisan 2018- Spor

Günün maçları bu haberde! (27 Nisan 2018)

Bugün Kocaeli'de farklı branşlarda çok sayıda maç oynanacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Basketbolda gün erkeklerin günü…

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün potalarda erkek egemenliği var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Büyükler Basketbol Ligi’nin yanı sıra U-12,U14c ve U18 Ligi’ne ait erkek maçları da bugün oynanıyor…

Program şöyle…

18:00 Büyükler B.ŞEHİR Birimler. SEKA

19:00 U 12 B gr Y.Doğan S.-K.Bas. Başiskele

20:30 U 14 P.Off İzmit - K.Gelişim Başiskele

19:00 U 18 2.K. Play Off 1-4 Derince

20:30 U 18 2.K. Play Off  2-3 Derince

Okul sporlarında 2.Lig kapışması…

Okul sporlarında 2.Lig fırtınası hızla sürüyor. Lig maçlarının ve daha sonra grup maçlarının sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği 2.Lig de salonlarımıza renk kattı. Bugün 5 ilçede voleybol, basketbol ve futbol okul maçları oynanacak.

Günün mönüsü şöyle…

10:00 Yıldız Kız Vol. 2. L. Gebze Gençlik Merkezi

10:00 Genç Kız Vol. 2. L. Gölcük 17 Ağustos S.S.

10:00 Genç Erkek Bas. 2. L. Atatürk Spor Salonu

10:00 Yıldız Erkek Fut. 2. L. Derbent Stadı

11:00 Küçük Erkek Bas. 2. L. Çayırova S. Salonu

Filede üniversitelilerin ve sağlıkçıların heyecanı sürüyor

Voleybol liglerinde bugün sağlıkçıların kurumlar arası, üniversitelilerin de Ünilig maçları devam ediyor. Ünilig’de 4 maç var. 9.30’da başlayacak maçlar, mesai saati bitimine kadar sürecek. Müsabakalar Gebze Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak. Sağlık Kurumları Turnuvası’nda ise 3 maç oynanacak. Büyükler kategorisindeki maçlar 18.00’de başlayacak ve İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılacak.

U-19 erteleme maçı bugün oynanıyor

Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde, daha önce ertelenen Gebze Beşköyspor ile 41 Karadeniz Sportif Faaliyetleri takımının maçı bugün oynanıyor. Gebze Metin Oktay Stadı’ndaki maç saat 19.15’de başlayacak. Ligde ayrıca üç maç daha var.

Program böyle…

C-UZUNTARLA BLD.-KANDIRA BLD.      19.15     DERBENT

F-ERT.-BEŞKÖY G.B.-41 KARAD.               19.15     M.OKTAY

F-MENDERES-Ç.ŞEKERPINAR G.B           19.15     Ş.PINAR

E-KÖRFEZ ESEN-TAŞKÖPRÜ B.  19.00     ESENTEPE

27 Nisan 2018 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ulaşıma yapılan %10 zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Doğantepe’den gece yarısı operasyonu! mask
Doğantepe’den gece yarısı operasyonu!
Üsame’yi Kartepe kaptı mask
Üsame’yi Kartepe kaptı
Abileri ile geldiler mask
Abileri ile geldiler
Kaderin böylesi! mask
Kaderin böylesi!
Araba 1067 no’lu bilete çıktı mask
Araba 1067 no’lu bilete çıktı
Doğantepe yönetimi Aydın’ı kabul etti mask
Doğantepe yönetimi Aydın’ı kabul etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Gebze'de o firma iflas etti! mask
Gebze'de o firma iflas etti!
Gökçe’den HSK atamalarına tepki! mask
Gökçe’den HSK atamalarına tepki!
İzmit'i sel bastı! mask
İzmit'i sel bastı!
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı mask
Mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti! mask
Kocaeli'nin yarım asırlık şirketi iflas etti!
Kazada yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı mask
Kazada yaşamını yitiren kişi son yolculuğuna uğurlandı

GALERİ

Esnaf selden derin yara aldı mask
Esnaf selden derin yara aldı
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu mask
Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı mask
Kadınlara "ben mehdiyim" deyip istediğini yaptırdı
Engelli gencin kriz anı kamerada mask
Engelli gencin kriz anı kamerada
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr mask
Resmi ilanların dijital mecrası www.ilan.gov.tr
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı! mask
Ünlü oyuncu, Kocaeli yolunda kaza yaptı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL