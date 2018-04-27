Günün maçları bu haberde! (27 Nisan 2018)

Basketbolda gün erkeklerin günü…
Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün potalarda erkek egemenliği var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Büyükler Basketbol Ligi’nin yanı sıra U-12,U14c ve U18 Ligi’ne ait erkek maçları da bugün oynanıyor…
Program şöyle…
18:00 Büyükler B.ŞEHİR Birimler. SEKA
19:00 U 12 B gr Y.Doğan S.-K.Bas. Başiskele
20:30 U 14 P.Off İzmit - K.Gelişim Başiskele
19:00 U 18 2.K. Play Off 1-4 Derince
20:30 U 18 2.K. Play Off 2-3 Derince
Okul sporlarında 2.Lig kapışması…
Okul sporlarında 2.Lig fırtınası hızla sürüyor. Lig maçlarının ve daha sonra grup maçlarının sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği 2.Lig de salonlarımıza renk kattı. Bugün 5 ilçede voleybol, basketbol ve futbol okul maçları oynanacak.
Günün mönüsü şöyle…
10:00 Yıldız Kız Vol. 2. L. Gebze Gençlik Merkezi
10:00 Genç Kız Vol. 2. L. Gölcük 17 Ağustos S.S.
10:00 Genç Erkek Bas. 2. L. Atatürk Spor Salonu
10:00 Yıldız Erkek Fut. 2. L. Derbent Stadı
11:00 Küçük Erkek Bas. 2. L. Çayırova S. Salonu
Filede üniversitelilerin ve sağlıkçıların heyecanı sürüyor
Voleybol liglerinde bugün sağlıkçıların kurumlar arası, üniversitelilerin de Ünilig maçları devam ediyor. Ünilig’de 4 maç var. 9.30’da başlayacak maçlar, mesai saati bitimine kadar sürecek. Müsabakalar Gebze Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak. Sağlık Kurumları Turnuvası’nda ise 3 maç oynanacak. Büyükler kategorisindeki maçlar 18.00’de başlayacak ve İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılacak.
U-19 erteleme maçı bugün oynanıyor
Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde, daha önce ertelenen Gebze Beşköyspor ile 41 Karadeniz Sportif Faaliyetleri takımının maçı bugün oynanıyor. Gebze Metin Oktay Stadı’ndaki maç saat 19.15’de başlayacak. Ligde ayrıca üç maç daha var.
Program böyle…
C-UZUNTARLA BLD.-KANDIRA BLD. 19.15 DERBENT
F-ERT.-BEŞKÖY G.B.-41 KARAD. 19.15 M.OKTAY
F-MENDERES-Ç.ŞEKERPINAR G.B 19.15 Ş.PINAR
E-KÖRFEZ ESEN-TAŞKÖPRÜ B. 19.00 ESENTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz