Günün maçları bu haberde! (27 Nisan 2018)

Basketbolda gün erkeklerin günü…

Kocaeli mahalli basketbol liglerinde bugün potalarda erkek egemenliği var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Büyükler Basketbol Ligi’nin yanı sıra U-12,U14c ve U18 Ligi’ne ait erkek maçları da bugün oynanıyor…

Program şöyle…

18:00 Büyükler B.ŞEHİR Birimler. SEKA

19:00 U 12 B gr Y.Doğan S.-K.Bas. Başiskele

20:30 U 14 P.Off İzmit - K.Gelişim Başiskele

19:00 U 18 2.K. Play Off 1-4 Derince

20:30 U 18 2.K. Play Off 2-3 Derince

Okul sporlarında 2.Lig kapışması…

Okul sporlarında 2.Lig fırtınası hızla sürüyor. Lig maçlarının ve daha sonra grup maçlarının sona ermesinin ardından gözlerin çevrildiği 2.Lig de salonlarımıza renk kattı. Bugün 5 ilçede voleybol, basketbol ve futbol okul maçları oynanacak.

Günün mönüsü şöyle…

10:00 Yıldız Kız Vol. 2. L. Gebze Gençlik Merkezi

10:00 Genç Kız Vol. 2. L. Gölcük 17 Ağustos S.S.

10:00 Genç Erkek Bas. 2. L. Atatürk Spor Salonu

10:00 Yıldız Erkek Fut. 2. L. Derbent Stadı

11:00 Küçük Erkek Bas. 2. L. Çayırova S. Salonu

Filede üniversitelilerin ve sağlıkçıların heyecanı sürüyor

Voleybol liglerinde bugün sağlıkçıların kurumlar arası, üniversitelilerin de Ünilig maçları devam ediyor. Ünilig’de 4 maç var. 9.30’da başlayacak maçlar, mesai saati bitimine kadar sürecek. Müsabakalar Gebze Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak. Sağlık Kurumları Turnuvası’nda ise 3 maç oynanacak. Büyükler kategorisindeki maçlar 18.00’de başlayacak ve İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılacak.

U-19 erteleme maçı bugün oynanıyor

Kocaeli 2.Küme U-19 Futbol Ligi’nde, daha önce ertelenen Gebze Beşköyspor ile 41 Karadeniz Sportif Faaliyetleri takımının maçı bugün oynanıyor. Gebze Metin Oktay Stadı’ndaki maç saat 19.15’de başlayacak. Ligde ayrıca üç maç daha var.

Program böyle…

C-UZUNTARLA BLD.-KANDIRA BLD. 19.15 DERBENT

F-ERT.-BEŞKÖY G.B.-41 KARAD. 19.15 M.OKTAY

F-MENDERES-Ç.ŞEKERPINAR G.B 19.15 Ş.PINAR

E-KÖRFEZ ESEN-TAŞKÖPRÜ B. 19.00 ESENTEPE