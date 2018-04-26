Olay, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Aysel Ö. 1,5 yaşındaki Mustafa Ö. için süt ısıttı. Bebeğinin vurması ile Aysel Ö.'nün elinde bulunan kaptaki süt çocuğunun üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan bebek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Bebeğin üstüne kaynar süt döküldü!
Körfez'de, annesinin elindeki kapta bulunan sütün üzerine dökülmesi sonucu vücudu yanan bebek tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz