Bebeğin üstüne kaynar süt döküldü!

Olay, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Aysel Ö. 1,5 yaşındaki Mustafa Ö. için süt ısıttı. Bebeğinin vurması ile Aysel Ö.'nün elinde bulunan kaptaki süt çocuğunun üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan bebek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.