Kanuni ikinci zaferini kazandı: 0-2

Özel Adım Meslek Teknik Lisesi maça çıkamayınca, hükmen yenik sayıldı. Özel Adım Lisesi Meslek Teknik Anadolu Lisesi, maçının olduğunu geç öğrenince, müsabakaya yetişmesinin mümkün olmadığını açıklamasına rağmen, hükmen yenik sayıldı ve ikinci yenilgisini almış oldu. Yahya Kaptan Lisesi ise salonda hazır bulundu ve ilk maçına çıkan Yahya Kaptan, hükmen galip ilan edildi.

GRUP MAÇLARI 2 MAYIS’TA OYNANACAK

Günün ikinci maçında ise adeta başa baş giden karşılaşmada, İzmit Kanuni Meslek Teknik Lisesi set vermeden 2-0 kazandı, ikinci galibiyetini aldı. Gazi Lisesi ise ilk mağlubiyetini tattı. Genç Kızlar 2.Lig üçüncü maçları 2 Mayıs Cuma günü oynanacak ve grup maçları tamamlanacak. Çekişme içinde geçen genç kızlar maçlarına toplam 7 takım katılıyor. İki grup üzerinden oynanan maçlar, Hasan Gemici’ye renk katıyor.

İZMİT GAZİ LİSESİ: 0 İZMİK KANUNİ MES. TEK. A.L.: 2

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Ümit Akman ***, Gamze İlbey ***

İZMİT GAZİ LİSESİ: Burcu Akçakaya **, Elif Çavdar ***, Selen Su Çakır **, Tuğcu Uğur ***, Reyhan Çınar **, Çağla Çimenoğlu **, Ece Yıldızalp **, Lara Öztürk ***, Doğa Öztürk **

İZMİT KANUNİ MES TEK AL: Ezgi Doğan ***, Maya Nazlıcan Dadaş ***, Yağmur Yaren Şahin ***, Tutku Hayta ***, Aynur Göksu Kara ***, Müberra Ayyıldız ***, Berfin Burçak Tunç **, Ayşe Nur Aydeniz **, Nimet Filiz ***

SETLER: 18-25,23-25