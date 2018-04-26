Esnaflar Turnuvası 11 Mayıs’ta başlıyor

Başarılı şekilde organize edilen ve futbol kalitesi en yüksek olan Esnaflar Futbol Turnuvası’nın 8.’cisi 11 Mayıs’ta başlayacak. Organizasyon Komite Başkanı Turgay Kavurt ile komite üyeleri Erdoğan Bayraktar, Osman Cömert, Sadık Yılmaz ve Mehmet Subaş, Kavurt’un sahip olduğu Konak Restoran’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda turnuva ile ilgili bilgiler verildi, sorular yanıtlandı.

FİNAL 16 HAZİRAN’DA

Esnaflar Futbol Turnuvası’na 4 ayrı grupta toplam 24 takım katılacak ve maçlarda resmi hakemler görev alacak. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödül, madalya ve kupa verilecek, şampiyon ise özel ödüllerin yanında 1’er gram altının sahibi olacak. Karşılaşmalar Ramazan ayına kadar saat 19.00 ile 21.00 arasında iki maç oynanarak geçecek. Ramazan’da ise saat ilk maç 22.00’da ikinci maç ise 23.00’da başlayacak. Kura çekiminin 30 Nisan’da olacağı turnuvanın final maçı 16 Haziran’da oynanacak.