Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:25 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:28 TSİ )

Esnaflar Turnuvası 11 Mayıs’ta başlıyor

Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 8’nci kez organize edilecek olan Derince Belediyesi Esnaflar Futbol Turnuvası 11 Mayıs’ta başlayacak. Maçlar, bu yıl da Derince Spor Tesisleri’nde olacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başarılı şekilde organize edilen ve futbol kalitesi en yüksek olan Esnaflar Futbol Turnuvası’nın 8.’cisi 11 Mayıs’ta başlayacak. Organizasyon Komite Başkanı Turgay Kavurt ile komite üyeleri Erdoğan Bayraktar, Osman Cömert, Sadık Yılmaz ve Mehmet Subaş, Kavurt’un sahip olduğu Konak Restoran’da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda turnuva ile ilgili bilgiler verildi, sorular yanıtlandı.

FİNAL 16 HAZİRAN’DA

Esnaflar Futbol Turnuvası’na 4 ayrı grupta toplam 24 takım katılacak ve maçlarda resmi hakemler görev alacak. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödül, madalya ve kupa verilecek, şampiyon ise özel ödüllerin yanında 1’er gram altının sahibi olacak. Karşılaşmalar Ramazan ayına kadar saat 19.00 ile 21.00 arasında iki maç oynanarak geçecek. Ramazan’da ise saat ilk maç 22.00’da ikinci maç ise 23.00’da başlayacak. Kura çekiminin 30 Nisan’da olacağı turnuvanın final maçı 16 Haziran’da oynanacak.

Bugün 14:25 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kanuni ikinci zaferini kazandı: 0-2 mask
Kanuni ikinci zaferini kazandı: 0-2
Esnaflar Turnuvası 11 Mayıs’ta başlıyor mask
Esnaflar Turnuvası 11 Mayıs’ta başlıyor
Hem tatil hem şampiyona mask
Hem tatil hem şampiyona
2. Küme’de fiyasko! mask
2. Küme’de fiyasko!
Ustalara dişli rakipler mask
Ustalara dişli rakipler
Osman Sınmaz umre yolcusu mask
Osman Sınmaz umre yolcusu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme

GALERİ

Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL