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AKP'de 4. aday da başvurusunu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını açıklamasının ardından siyaset hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde AKP’de milletvekilliği aday adaylığı için başvurular alınmaya başladı. Aday adayları partiye gelip başvuru formunu alabilecekleri gibi internetten de formu indirebiliyorlar.

İLK ADAY ALAATTİN KÖKSAL

AKP’de ilk resmi başvuruyu hatırlanacağı üzere Alaattin Köksal yapmıştı. İkinci resmi başvuruyu ise Adem Erikli’den geldi. İl binasına evraklarını teslim eden Erikli, “Yeni yönetimde yer almak ve cumhurbaşkanımız ile yola devam etmek istiyoruz” dedi.

ADEM ERİKLİ

1975 Ordu doğumlu olan Adem Erikli, daha önce partide görev almadı. Müteahhit olan Erikli evli ve 2 çocuk babası.

YAVUZ DEMİR

AKP milletvekilliği aday adaylığının üçüncü resmi başvurusunu yapan Yavuz Demir, Gebze bölgesinde faaliyet gösteren Kanal5N Televizyonun sahibi. Demir, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup 2016 yılında AKP’ye üye olmuştu. Partinin hiçbir kademesinde görev almadı. TSE’den emekli.

ATİLLA BAHÇE

1983 Gebze doğumlu olan Atilla Bahçe, 2009 yılında partiye üye oldu. Gebze’de İnşaat Hafriyat işi yapan Bahçe, 3 çocuk babası ve ilkokul mezunu. Daha önce partide görev almadı.

Bugün 14:29 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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