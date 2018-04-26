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Direğe atılan çöpler faciaya neden oluyordu

İzmit D-100 karayolu yan yol mevkisinde bulunan bir duraktaki elektrik direği, gövdesindeki deliğe atılan çöpler nedeniyle yanarak durakta yolcu almakta olan bir halk otobüsünün üzerine devrildi. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken direkte ve otobüste maddi hasar oluştu.

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İzmit D-100 karayolu üzeri Fuar karşısı yan yol İstanbul istikametinde bulunan durakta meydana gelen olayda durağın hemen yanında bulunan bir aydınlatma direğinin gövdesinden dumanlar çıktı. Bir süre sonra direk, durakta yolcu almakta olan Güven Nazlı idaresindeki 41 F 9145 plakalı halk otobüsünün üzerine devrildi. Otobüste bulunan yolcuların direkten alev çıktığını söylemesi üzerine şoför aracını biraz ileri çekerek direkten kurtularak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Gövdesi sökülen direğin, çöpe atılması gerekirken aydınlatma direğinin gövdesine ufacık bir boşluktan faydalanarak atılan kağıt, pet şişe ve sigara izmariti gibi çöplerin yangına neden olduğu belirlendi. Gövdede çıkan yangınında aleminyum olan aydınlatma direğini devirdiği tespit edilirken halk otobüsünde ise küçük çapta hasar oluştu.

Bugün 14:44 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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