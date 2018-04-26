Tabip Odası’nda Demokrat Hekimler’den adaylık açıklaması

Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı Kocaeli Tabip Odası, bu hafta sonu genel kurul gerçekleştirecek. 28 Nisan Cumartesi günü genel kurul, 29 Nisan Pazar günü ise seçim yapılacak. İki gün boyunca sürecek genel kurul süreci, Kocaeli Tabip Odası'nın Plajyolunda bulunan merkezinde gerçekleştirilecek. Seçime az bir süre kala da Demokrat Hekimler Plajyolunda bulunan Tabipler Odası’nın şube binasında listesini ve başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Daha önce Çağdaş Hekimler Grubu adına da Op. Dr. Zeki Hamşioğlu adaylığını açıklamıştı.
Başlangıç olmasını hedefliyoruz
Demokrat Hekimlerin başkan adayı olan Prof. Dr. Cengiz Erçin, “Bu genel kurulun tüm hekimler, sağlık emekçileri ve halkımız için umutlarımızı tazelediğimiz, gelecek ufku oluşturduğumuz, birlik ve dayanışmamızı güçlendirdiğimiz, Tabip Odamızı hem demokratik hem de dinamik bir örgüt olarak yeniden ayağa kaldıracağımız yeni bir başlangıç olmasını hedefliyoruz. Bizler, Demokrat Hekimleriz, TTB’liyiz. Kendimizi ülkedeki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin, sağlık emekçilerin haklı emek mücadelesinin ve halkın sağlık hakkı mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz” dedi.
TTB’yi geliştirmeye talip oluyoruz
Erçin, “Ülkede sürekli bir savaş-çatışma iklimi hüküm sürüyor ve en temel insani-mesleki talebimiz olan barış yoksa o ülkede ortak yaşam duygusu, ortak gelecek hayali, bütün toplumsal düzeylerde birbirine saygı iklimi yaratılamaz. Savaş çok temel bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun reçetesi de barıştır. Biz Demokrat Hekimler iyi hekimlik hedefini emek, barış ve demokrasi mücadelesiyle iç içe yürüten Türk Tabipleri Birliğinin temel değerlerinin savunuyoruz, TTB’nin yanındayız, TTB’nin içindeyiz, TTB’liyiz. Biz Demokrat Hekimler meslek örgütümüzü bu yaklaşımla yönetmeye Tabip Odasını hekimlerin, sağlık emekçilerinin ve halkın ortak bir değeri olarak geliştirmeye talip oluyoruz. Bütün meslektaşlarımızı genel kurulumuza ve bu düşüncelere taraf olmaya, oy vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
DEMOKRAT HEKİMLER 2018 ADAYLARI
Yönetim Kurulu
Dr. Özcan CEYLAN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1996. KORDSA İşyeri Hekimi, KTO İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeliği
Dr. M. Cengiz ERÇİN, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984. Patoloji Uzmanı, Barış İmzacısı, Akademisyen, KODA. 1994-1996 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2000-2002 KTO Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Ramazan GEYYAS, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994. Patoloji Uzmanı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Üyesi olduğu odalarda çeşitli kurullarda görev almıştır.
Dr. Bülent KARA, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1989. Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Profesör. 1992-1994 İstanbul Tabip Odası, İstanbul Tıp Fakültesi Temsilcisi, 1991-1996 Hekim Forumu Dergisi yayın Kurulu Üyeliği
Dr. Ali Hıdır KAYIŞOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006. Kardiyoloji Uzmanı, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi
Dr. Nilgün SAYMAN (BİLEN), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1988. Dermatoloji Uzmanı, Profesör, İki dönem KTO Yönetim Kurulu Üyeliği, üç dönem KTO Onur Kurulu Üyeliği
Dr. Sarper SUR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001. Aile Hekimi, Akmeşe Aile Sağlığı Merkezi
Onur Kurulu
Dr. Savaş CEYLAN, Beyin Cerrahi Uzmanı, Profesör. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi ABD
Dr. Naim ÇELİK, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Özel Kocaeli Akademi Hastanesi
Dr. Ferhan DAĞ, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Özel Körfez Marmara Hastanesi
Dr. İsmail DEMİR, Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi, Gebze
Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU, Hematoloji Uzmanı, Profesör. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD
Denetleme Kurulu
Dr. Selvi ÇINAR Aile Hekimi, Derince Yenikent ASM
Dr. Kaan GÜNAL Göz Hastalıkları Uzmanı, Özel Konak Hastanesi
Dr. Dilek KAPLAN Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi, Gebze
Büyük Kongre Delegasyonu
Dr. Ümit Biçer Adli Tıp Uzmanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Kocaeli Dayanışma Akademisi, Barış İmzacısı, Akademisyen, KODA
Dr. Işık ELGÜN İç Hastalıkları Uzmanı, Emekli Hekim, İşyeri Hekimi
Dr. Nurşat KOÇAK BORAN İç Hastalıkları Uzmanı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi
Dr. Ömer KURTAŞ Adli Tıp Uzmanı, Doçent. Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp ABD
Dr. Deniz İMER TANIYAN Aile Hekimi, Mevlana Aile Sağlığı Merkezi, Gebze
Dr. Burhan Çağlar USTA Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi, Gebze
Dr. Meryem YILDIZ ŞEYHOĞLU Pratisyen Hekim, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis
Dr. İsmet YÜKSEK Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Emekli Hekim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz