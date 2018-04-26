Tabip Odası’nda Demokrat Hekimler’den adaylık açıklaması

Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı Kocaeli Tabip Odası, bu hafta sonu genel kurul gerçekleştirecek. 28 Nisan Cumartesi günü genel kurul, 29 Nisan Pazar günü ise seçim yapılacak. İki gün boyunca sürecek genel kurul süreci, Kocaeli Tabip Odası'nın Plajyolunda bulunan merkezinde gerçekleştirilecek. Seçime az bir süre kala da Demokrat Hekimler Plajyolunda bulunan Tabipler Odası’nın şube binasında listesini ve başkan adayını kamuoyuna duyurdu. Daha önce Çağdaş Hekimler Grubu adına da Op. Dr. Zeki Hamşioğlu adaylığını açıklamıştı.

Başlangıç olmasını hedefliyoruz

Demokrat Hekimlerin başkan adayı olan Prof. Dr. Cengiz Erçin, “Bu genel kurulun tüm hekimler, sağlık emekçileri ve halkımız için umutlarımızı tazelediğimiz, gelecek ufku oluşturduğumuz, birlik ve dayanışmamızı güçlendirdiğimiz, Tabip Odamızı hem demokratik hem de dinamik bir örgüt olarak yeniden ayağa kaldıracağımız yeni bir başlangıç olmasını hedefliyoruz. Bizler, Demokrat Hekimleriz, TTB’liyiz. Kendimizi ülkedeki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin, sağlık emekçilerin haklı emek mücadelesinin ve halkın sağlık hakkı mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

TTB’yi geliştirmeye talip oluyoruz

Erçin, “Ülkede sürekli bir savaş-çatışma iklimi hüküm sürüyor ve en temel insani-mesleki talebimiz olan barış yoksa o ülkede ortak yaşam duygusu, ortak gelecek hayali, bütün toplumsal düzeylerde birbirine saygı iklimi yaratılamaz. Savaş çok temel bir halk sağlığı sorunudur ve bu sorunun reçetesi de barıştır. Biz Demokrat Hekimler iyi hekimlik hedefini emek, barış ve demokrasi mücadelesiyle iç içe yürüten Türk Tabipleri Birliğinin temel değerlerinin savunuyoruz, TTB’nin yanındayız, TTB’nin içindeyiz, TTB’liyiz. Biz Demokrat Hekimler meslek örgütümüzü bu yaklaşımla yönetmeye Tabip Odasını hekimlerin, sağlık emekçilerinin ve halkın ortak bir değeri olarak geliştirmeye talip oluyoruz. Bütün meslektaşlarımızı genel kurulumuza ve bu düşüncelere taraf olmaya, oy vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

DEMOKRAT HEKİMLER 2018 ADAYLARI

Yönetim Kurulu

Dr. Özcan CEYLAN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1996. KORDSA İşyeri Hekimi, KTO İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeliği

Dr. M. Cengiz ERÇİN, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1984. Patoloji Uzmanı, Barış İmzacısı, Akademisyen, KODA. 1994-1996 TTB Büyük Kongre Delegesi, 2000-2002 KTO Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ramazan GEYYAS, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1994. Patoloji Uzmanı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Üyesi olduğu odalarda çeşitli kurullarda görev almıştır.

Dr. Bülent KARA, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1989. Çocuk Nörolojisi Uzmanı, Profesör. 1992-1994 İstanbul Tabip Odası, İstanbul Tıp Fakültesi Temsilcisi, 1991-1996 Hekim Forumu Dergisi yayın Kurulu Üyeliği

Dr. Ali Hıdır KAYIŞOĞLU, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2006. Kardiyoloji Uzmanı, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi

Dr. Nilgün SAYMAN (BİLEN), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1988. Dermatoloji Uzmanı, Profesör, İki dönem KTO Yönetim Kurulu Üyeliği, üç dönem KTO Onur Kurulu Üyeliği

Dr. Sarper SUR, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2001. Aile Hekimi, Akmeşe Aile Sağlığı Merkezi

Onur Kurulu

Dr. Savaş CEYLAN, Beyin Cerrahi Uzmanı, Profesör. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahi ABD

Dr. Naim ÇELİK, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Özel Kocaeli Akademi Hastanesi

Dr. Ferhan DAĞ, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Özel Körfez Marmara Hastanesi

Dr. İsmail DEMİR, Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi, Gebze

Dr. Abdullah HACIHANEFİOĞLU, Hematoloji Uzmanı, Profesör. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Hematoloji BD

Denetleme Kurulu

Dr. Selvi ÇINAR Aile Hekimi, Derince Yenikent ASM

Dr. Kaan GÜNAL Göz Hastalıkları Uzmanı, Özel Konak Hastanesi

Dr. Dilek KAPLAN Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi, Gebze

Büyük Kongre Delegasyonu

Dr. Ümit Biçer Adli Tıp Uzmanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Kocaeli Dayanışma Akademisi, Barış İmzacısı, Akademisyen, KODA

Dr. Işık ELGÜN İç Hastalıkları Uzmanı, Emekli Hekim, İşyeri Hekimi

Dr. Nurşat KOÇAK BORAN İç Hastalıkları Uzmanı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi

Dr. Ömer KURTAŞ Adli Tıp Uzmanı, Doçent. Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp ABD

Dr. Deniz İMER TANIYAN Aile Hekimi, Mevlana Aile Sağlığı Merkezi, Gebze

Dr. Burhan Çağlar USTA Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi, Gebze

Dr. Meryem YILDIZ ŞEYHOĞLU Pratisyen Hekim, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis

Dr. İsmet YÜKSEK Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Emekli Hekim