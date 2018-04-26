Ayhan Zeytinoğlu, Brüksel’de

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Başkanı aynı zamanda Eurochambres (Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği) Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte EUROCHAMBRES 60. Yıl etkinliği kapsamında Brüksel’e gitti. EUROCHAMBRES 28 Şubat 1958 tarihinde düzenlenmiş olan Odalar Konferansı ile kar amacı gütmeyen uluslararası bir Birlik olarak, Belçika yasalarına göre kurulmuştur. Misyonu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odalarını desteklerken, Avrupa Odalarının duruşunu ve sesini güçlendirmek amacı ile AB karar alıcılarına ulaşarak, AB’ne ilişkin temel ekonomik konularda etkin rol oynamaktır. EUROCHAMBRES Avrupa Odalarının kapasite artırımına destek olmak, üyelerine daha iyi hizmet sunmak ve girişimciler için Avrupalı bir network oluşturmak amacı ile çeşitli projeler yürütmektedir. EUROCHAMBRES toplam üye sayısı 46’dır. 45 üye ülke, 1 uluslar arası kuruluş olmak üzere, 2.000 bölgesel ve yerel oda ile 19.000 milyondan fazla Avrupalı girişimciyi temsil etmektedir.