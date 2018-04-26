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Kazada ölen sürücü, toprağa verildi

Protokol eşlerini taşırken meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek toprağa verildi.

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Kaza, 17 Nisan saat 10.00 sıralarında TEM otoyolu Dilovası kesiminde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 4 aracın karıştığı kazada, Kocaeli protokolünün eşlerini taşıyan minibüs ile bir tır, refüje düştü. Kazada 34 TN 872 plakalı tırın şoförü Ramazan Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan 8’i kadın 11 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrasında çevre hastanelere sevk edildi. Olay sonrası kazaya neden olduğu ileri sürülen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan minibüs şoförü Mucahit Tunçbilek, Gebze’de özel bir hastaneye kaldırıldı. 8 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Tunçbilek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VALİ AKSOY DA KATILDI

Mucahit Tunçbilek’in cenaze namazı ise Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Gölcük Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve çok sayıda il protokolü katıldı. Vali Aksoy, cenazede Mucahit Tunçbilek’in anne ve babasına sarılarak taziyede bulundu. Oğlunun tabutuna taktığı kravatı koyan baba Vahit Tunçbilek ise “15 gün önce söz keşmiştim. Ayın başında da nişan yapacaktım. Sizi ben nişana bekliyorum. Hepinizi oraya bekliyorum” diyerek feryat etti. Kılınan cenaze namazının ardından Tunçbilek’in cenazesi 17 Ağustos Şehitler Mezarlığına defnedildi.

Bugün 15:19 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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