Buna göre Eskişehir’deki 1.Tur finalinde temsilcimiz Gebzespor’a 1-0 yenilen Altınova ile Şile Yıldızspor’a 2-0 kaybeden Alibeyköy 2.Tur final maçını Pazar günü Bolu Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te oynayacak. Kazanan takım adını 3.Lig’e yazdıracak.
Bugün 15:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Altınova-Alibeyköy ‘Bolu’ yolcusu
3.Lig’e yükselme Play-Off 2.Tur maçlarının programı açıklandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:22 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz