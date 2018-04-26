Altınova-Alibeyköy ‘Bolu’ yolcusu

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Buna göre Eskişehir’deki 1.Tur finalinde temsilcimiz Gebzespor’a 1-0 yenilen Altınova ile Şile Yıldızspor’a 2-0 kaybeden Alibeyköy 2.Tur final maçını Pazar günü Bolu Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te oynayacak. Kazanan takım adını 3.Lig’e yazdıracak.