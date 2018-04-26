Vedat Bora ve Ercan sürprizi!

5 yıl önce Gebzespor’danSüper Lig ekibi Atiker Konyaspor’a transfer olan ve halen Konya’da futbol yaşantısını sürdüren Vedat Bora ile devre arasında Gebzespor ile yollarını ayırıp Kars’a giden eski kaptan Ercan Kuruçay, şampiyonluk kutlamalarında yerini aldı.Şampiyonluk coşkusuna ortak olan Vedat ve Ercan, bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.