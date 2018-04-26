5 yıl önce Gebzespor’danSüper Lig ekibi Atiker Konyaspor’a transfer olan ve halen Konya’da futbol yaşantısını sürdüren Vedat Bora ile devre arasında Gebzespor ile yollarını ayırıp Kars’a giden eski kaptan Ercan Kuruçay, şampiyonluk kutlamalarında yerini aldı.Şampiyonluk coşkusuna ortak olan Vedat ve Ercan, bol bol fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.
Bugün 15:23 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Vedat Bora ve Ercan sürprizi!
5 yıl önce Gebzespor’dan Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor’a transfer olan ve halen Konya’da futbol yaşantısını sürdüren Vedat Bora ile devre arasında Gebzespor ile yollarını ayırıp Kars’a giden eski kaptan Ercan Kuruçay, şampiyonluk kutlamalarında yerini aldı.
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Bugün 15:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz