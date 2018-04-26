Üst açık otobüsten 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kurulan platforma kadar her şey Gebze Belediyesi tarafından düşünülürken, Başkan Köşker yaptığı konuşmada, şampiyonluğu Leyla’nın Mecnun’u beklediği gibi beklediklerini söyledi. Gebzespor’un daha üst ligleri hak ettiğini söyleyen Köşker, “Gebze, sanayisiyle, tarihiyle önemli bir yere sahip. Nüfusumuz 4-5 yıl sonra 2,5-3 milyon olacak. Bu doğrultuda Gebzespor’un gerçek yerinin 1.Lig, daha sonra Süper Lig olması gerekiyor. Bu hedefin gerçekleşmesi için desteklerimiz devam edecek” dedi.
Bugün 15:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:28 TSİ )
Köşker: Leyla’nın Mecnun’u beklediği gibi bekledik!
Gebzespor’un bu sezon 3.Lig’e çıkmasına verdiği destekle katkı sunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, şampiyonluk kutlamalarının ev sahibi konumundaydı.
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Bugün 15:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz