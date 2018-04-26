Köşker: Leyla’nın Mecnun’u beklediği gibi bekledik!

Üst açık otobüsten 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kurulan platforma kadar her şey Gebze Belediyesi tarafından düşünülürken, Başkan Köşker yaptığı konuşmada, şampiyonluğu Leyla’nın Mecnun’u beklediği gibi beklediklerini söyledi. Gebzespor’un daha üst ligleri hak ettiğini söyleyen Köşker, “Gebze, sanayisiyle, tarihiyle önemli bir yere sahip. Nüfusumuz 4-5 yıl sonra 2,5-3 milyon olacak. Bu doğrultuda Gebzespor’un gerçek yerinin 1.Lig, daha sonra Süper Lig olması gerekiyor. Bu hedefin gerçekleşmesi için desteklerimiz devam edecek” dedi.