Kocaeli ASKF ile Düşmez arasında uzlar eridi…

İstanbul İstinye'de bulunan Orhan Saka Amatör Evi’nde gerçekleşen ziyarete; KASKF Başkanı Murat Aydın ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. 2017 Ekim ayında gerçekleşen kongre ile yeniden konfederasyon başkanı seçilen Ali Düşmez’e yapılan ziyaret, son derece samimi bir ortamda gerçekleşti. Murat Aydın, Düşmez’e, KASKF yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıştırdı.

HEDİYE VERİLDİ…

Aydın "Ali başkanımla birlikte görev yapıyoruz. Kendisine nezaket ziyareti gerçekleştirip; yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı da tanıştırmak istedik. Bizleri kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Aydın; yeni dönemde birlikte görev yaptığı Ali Düşmez'e, hat yazılı bir tablo hediye etti.

DÜŞMEZ: KOCAELİ'Nİ YİNE ZİYARET EDECEĞİM

Ziyaretin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Türkiye Amatör Spor Kulüpler Konfederasyon Başkanı, Beykozsporlu eski futbolcu Ali Düşmez, Kocaeli’nin bir spor kenti olduğunu söyledi. Kocaeli’ne en küçük fırsatta mutlaka yeniden ziyarete geleceğini ifade eden Düşmez, “Kocaeli, sporda birçok ilklere imza atmış bir ilimiz. Ayrıca Murat kardeşimin ve ekibinin şahsımı ziyareti beni oldukça etkiledi ve mutlu etti” dedi.