Elazığ’da yapılan yarı final maçlarında gruptan çıkmayı başarırken, Kocaeli Baket grup finalinde yıkıldı. Elazığ’da düzenlenen ve 15 takımın katıldığı Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, yarı final maçında B grubunda Şanlıurfa ve Konya takımlarıyla eşleşti. Urfa ekibine 2 sayı farkla 61-59 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı ikinci maçında Konya’yı 58-54 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı. İkinci tur maçında Kastamonu’yu 65-58 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Kocaeli ile oynadığı yükselme maçını 61-46 kazanarak, 30 Nisan 6 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı ve ilk 16 takım arasına girmeyi başardı.
Bugün 15:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:33 TSİ )
Manisa BBSK U-16 Kocaeli’ne yol vermedi
Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 basketbol takımı, Kocaeli’ne geçit vermedi.
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Bugün 15:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz