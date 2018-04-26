Manisa BBSK U-16 Kocaeli’ne yol vermedi

Elazığ’da yapılan yarı final maçlarında gruptan çıkmayı başarırken, Kocaeli Baket grup finalinde yıkıldı. Elazığ’da düzenlenen ve 15 takımın katıldığı Türkiye şampiyonası finallerinde mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Takımı, yarı final maçında B grubunda Şanlıurfa ve Konya takımlarıyla eşleşti. Urfa ekibine 2 sayı farkla 61-59 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı ikinci maçında Konya’yı 58-54 mağlup ederek gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı. İkinci tur maçında Kastamonu’yu 65-58 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor U-16 Basketbol Takımı, Kocaeli ile oynadığı yükselme maçını 61-46 kazanarak, 30 Nisan 6 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı ve ilk 16 takım arasına girmeyi başardı.