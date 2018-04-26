Özkar, 30 yabancı öğrenciyi daha ağırladı

Başiskele Kullar Mehmetağa Mahalle Muhtarı ve S.S. 4 Nolu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifinin Başkanı İsmail Özkar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilimize gelen 41 yabancı öğrenciden 2’sine evlerinin kapısını açmıştı. Özkar, hayatlarında hiç deniz görmeyen bu iki öğrenciyi önceki gün Kerpe’ye göndererek Kocaeli için harika anılar biriktirmesine vesile olmuştu.

30 ÖĞRENCİYİ DAHA KANDIRA’YA GÖNDERDİ

Bir gün sonra memleketlerine henüz dönmemiş olan 30 kişiyi daha misafir eden Muhtar Özkar, bu öğrencileri önce Kullar’da bulunan Kızkulesi Restoran’ta ağırladı. Daha sonra ise Muhtar Özkar, deniz görmeyen 30 öğrenciyi servis minibüsü ayarlayıp Kandıra sahillerinde denizin tadını çıkarmaya gönderdi.

“BU ÇOCUKLAR BELKİ KENDİ ÜLKELERİNDE BAKAN OLACAKLAR”

Yabancı öğrenceri kendi mahallelerinde ağırlamaktan oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden Özkar, “Bu çocuklar ilerde kendi ülkelerinde belki bakan olacaklar, ülke yönetiminde ülkelerinin sanayisinde, eğitiminde yönetici olacaklar belki de… Türkiye’yi, Kocaeli’yi, bizi güzel anıları ile hatırlamalarını istiyoruz. Ülkelerimiz arasında iş birliğini devam ettirecek çocuklar bunlar…” dedi.