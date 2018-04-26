Ölen sürücünün organları 6 kişiye umut oldu

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda geçen hafta meydana gelen kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek'in tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti. Tunçbilek ailesinin organ bağışında bulunması üzerine, gerekli işlemlerin ardından ölen kazazeden alınan organlar, farklı şehirlerde nakil bekleyen hastalara gönderildi. Böylece 6 hasta, organ nakilleriyle sağlıklarına kavuşma imkanı buldu.

Tunçbilek'in cenazesi toprağa verildi

Ailesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınan Tunçbilek'in cenazesi ise Merkez Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Tunçbilek'in cenazesi, Gölcük Merkez Camisi'ne götürüldü. Kısa süreli fenalık geçiren baba Vahit Tunçbilek'e, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Tunçbilek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Tunçbilek ailesinin yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

"Bir hafta önce nişanlandı, yaza düğün planlıyorlardı"

Ağabey Uğur Tunçbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen kardeşinin organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Bu sabah itibarıyla da organları 6 kişiye hayat verdi. 6 kişi yeniden doğdu." dedi. Tunçbilek, kardeşinin 1 hafta önce nişanlandığını anlatarak, "Önümüzdeki yaz aylarında düğün planlıyorlardı. Aile olarak üzüntülüyüz ama bir yandan da kardeşimin 6 kişiye umut olması, onların hayata dönmesine vesile olması bizim için bir teselli oldu." ifadelerini kullandı.

Olay nasıl olmuştu?

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, 17 Nisan'da tır ile minibüsün karıştığı kazada tır şoförü yaşamını yitirmiş, minibüste bulunan ve yaralanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi, bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların eşleriyle 2 koruma hastaneye kaldırılmıştı. Minibüs şoförü, 1 saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı.