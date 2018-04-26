Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:40 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:47 TSİ )

Ölen sürücünün organları 6 kişiye umut oldu

Kocaeli'de, 17 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve 8 günlük mücadelenin sonucunda dün beyin ölümü gerçekleşen kazazedenin organları 6 hastaya umut oldu.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda geçen hafta meydana gelen kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki minibüs sürücüsü Mücahit Tunçbilek'in tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti. Tunçbilek ailesinin organ bağışında bulunması üzerine, gerekli işlemlerin ardından ölen kazazeden alınan organlar, farklı şehirlerde nakil bekleyen hastalara gönderildi. Böylece 6 hasta, organ nakilleriyle sağlıklarına kavuşma imkanı buldu.

Tunçbilek'in cenazesi toprağa verildi

Ailesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morgundan alınan Tunçbilek'in cenazesi ise Merkez Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Tunçbilek'in cenazesi, Gölcük Merkez Camisi'ne götürüldü. Kısa süreli fenalık geçiren baba Vahit Tunçbilek'e, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Tunçbilek'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Tunçbilek ailesinin yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

"Bir hafta önce nişanlandı, yaza düğün planlıyorlardı"

Ağabey Uğur Tunçbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen kardeşinin organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Bu sabah itibarıyla da organları 6 kişiye hayat verdi. 6 kişi yeniden doğdu." dedi. Tunçbilek, kardeşinin 1 hafta önce nişanlandığını anlatarak, "Önümüzdeki yaz aylarında düğün planlıyorlardı. Aile olarak üzüntülüyüz ama bir yandan da kardeşimin 6 kişiye umut olması, onların hayata dönmesine vesile olması bizim için bir teselli oldu." ifadelerini kullandı.

Olay nasıl olmuştu?

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde, 17 Nisan'da tır ile minibüsün karıştığı kazada tır şoförü yaşamını yitirmiş, minibüste bulunan ve yaralanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi, bazı vali yardımcılarının ve kaymakamların eşleriyle 2 koruma hastaneye kaldırılmıştı. Minibüs şoförü, 1 saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı, kazaya sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanmıştı. 

Bugün 15:40 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kazada ölen sürücü, toprağa verildi mask
Kazada ölen sürücü, toprağa verildi
Bebeğin üstüne kaynar süt döküldü! mask
Bebeğin üstüne kaynar süt döküldü!
Eski İl Sağlık Müdürü, vekil aday adayı oldu! mask
Eski İl Sağlık Müdürü, vekil aday adayı oldu!
TSK'da bugün son gün! mask
TSK'da bugün son gün!
Sibel Gönül aday olmayacak mask
Sibel Gönül aday olmayacak
Deniz sezonunu erken açtılar! mask
Deniz sezonunu erken açtılar!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme

GALERİ

Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL