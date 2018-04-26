KTO’da amaç ticareti canlandırmak

Körfez Ticaret Odası’nın (KTO) yeni meclisi ilk toplantısını önceki gün oda binasında gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan meclis başkanı Güngör Ayhan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, oda bünyesinde yapılacak çok işlerinin olduğunu söyledi. Daha sonra konuşan oda başkanı Recep Öztürk, gerçekleşen faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

“BİRLİK OLMALIYIZ”

Öztürk konuşmasında, “Zorlu bir süreçteyiz. Bu dönemde en önemli dayanağımız birlik ve beraberliktir. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda oda olarak hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz” dedi. Bu arada yönetim kurulunun tam kadro katıldığı ilk toplantıya meclis üyeleri de büyük ilgi gösterdi.

PLAKETLER VERİLDİ

Toplantıda ayrıca odanın kurucularından Sedat Gümüşel, Kasım Güngör, Şeref Durmuş, bir önceki oda başkanı Sibel Moralı, Hakan İlgör, Mustafa Genç ise kurucu başkan Cemalettin Fidancı’nın da eşi Mürüvvet Fidancı ve ailesine plaket takdim edildi. Öte yandan odanın toplantı salonuna Cemalettin Fidancı’nın adının verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca eski başkanlardan Mustafa Efe ve meclis başkanı Osman Çalık için de plaketler hazırlandı.

FİDANCI VE EFE’Yİ UNUTMADI

Plaket töreninin ardından yeniden konuşan Başkan Recep Öztürk, “Kaybettiğimiz Kurucu başkanımız Cemalettin Fidancı ve 3 dönem başkanlık yapan merhum Mustafa Efe ile tüm yöneticilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi. Esnafın ticaretinin canlanmasına yönelik çalışmalar içinde olacaklarını dile getiren Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“PANAYIRLAR DÜZENLENECEK”

“Düzenlenebilecek festival ya da panayırlarla Körfez halkının ilçe esnafından alışveriş yapmasını sağlamaya yönelik projelerimiz olacak. Ticari hayatta bir AVM gerçeği olduğu kesin, fakat Körfez’den alışveriş yapmanın ayrı bir keyif olmasını sağlamak da bizlerin elinde. Bu anlamda oda olarak elimizden gelen desteği esnafımıza, tüccarımıza sağlıyor olacağız.”

MECLİS SONRASI SUNUM

Nisan ayı meclis toplantısından sonra 7103 sayılı torba kanun ile getirilen geçmişe dönük alınamayan SGK teşvikleri ve güncel istihdam teşvikleri hakkında sunum yapıldı. Düzenlenen seminerlerde Üniversal&Partners Yönetim Kurulu Başkanı ve Albaraka Türk eski Genel Müdürü Fahrettin Yahşi’ye SGK Müfettişi Umut Çiray ve Üniversal&Partners Yönetim Kurulu Üyesi Engin Mert konu ile ilgili üyelere bilgilendirmelerde bulundu. Seminer sonrasında uzmanlara plaket takdimi yapıldı.