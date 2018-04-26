Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:56 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 17:12 TSİ )

Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitiren Mücahit Tunçbilek son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun cenazesinde babanın acı feryadı yürekleri parçaladı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

'OĞLUM BENİ BIRAKIP GİTME'

Dilovası'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitiren Mücahit Tunçbilek son yolculuğuna uğurlandı. Gölcük Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, babası Vahit Tunçbilek, annesi Öznur Tunçbilek ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutuna sarılan Vahit Tunçbilek, "Oğlum beni bırakıp gitme. Oğlum beraber gidelim. Evladım ne olur gitme" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Mücahit Tunçbilek kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bugün 15:56 TSİ - Asayiş

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı! mask
Babanın acı feryadı yürekleri parçaladı!
Kazada ölen sürücünün organları umut olacak mask
Kazada ölen sürücünün organları umut olacak
Özel Harekat Polis memuru kendini vurdu mask
Özel Harekat Polis memuru kendini vurdu
Erdoğan'ın acı günü! mask
Erdoğan'ın acı günü!
Ünlü oyuncu için 90 yıl isteniyor! mask
Ünlü oyuncu için 90 yıl isteniyor!
FETÖ'nün yeni taktiği "çay" mask
FETÖ'nün yeni taktiği "çay"
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme

GALERİ

Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL