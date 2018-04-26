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Memurlar, İzmit’te toplanacak

Memur-Sen organizasyonunda İstanbul, Bursa ve Ankara başta olmak üzere yurdun çeşitli illerinden gelecek çok sayışa memur 1 Mayıs Emek ve Dayanışa Bayramı’nda İzmit’te olacaklar.

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Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve beraberindeki heyet İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret ederek 1 Mayıs etkinliklerine davet etti.

“DOĞAN DESTEKV ERİYOR”

Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, 1 Mayıs etkinliklerinin merkezinin İzmit olacağını belirterek, “Konuk memurlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği çalışmalara başladık. Başkanımız bize gerekli desteği veriyor. Kendisinin gücüne güvenerek Memur-Sen’in 1 Mayıs programını İzmit’te yapacağız” şeklinde konuştu.

SENDİKALAR ÖNEMLİ

STK’lar içinde sendikaların farklı bir yerde olduğunu belirten belediye başkanı nevzat doğan ise, “Memur-Sen’in duruşu ve eylemleri çok önemli. Farklı bir misyonunuz olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin kuşatılmaya çalışıldığı dönemde STK kisvesi altında birçok kuruluşun olduğunu gördükçe, sizin milli duruşunuzun önemini daha iyi anlıyoruz” dedi.

Bugün 16:03 TSİ - Ekonomi

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