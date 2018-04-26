Memurlar, İzmit’te toplanacak

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İl Temsilcisi Şahin Yaşlık ve beraberindeki heyet İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret ederek 1 Mayıs etkinliklerine davet etti.

“DOĞAN DESTEKV ERİYOR”

Memur-Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, 1 Mayıs etkinliklerinin merkezinin İzmit olacağını belirterek, “Konuk memurlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği çalışmalara başladık. Başkanımız bize gerekli desteği veriyor. Kendisinin gücüne güvenerek Memur-Sen’in 1 Mayıs programını İzmit’te yapacağız” şeklinde konuştu.

SENDİKALAR ÖNEMLİ

STK’lar içinde sendikaların farklı bir yerde olduğunu belirten belediye başkanı nevzat doğan ise, “Memur-Sen’in duruşu ve eylemleri çok önemli. Farklı bir misyonunuz olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin kuşatılmaya çalışıldığı dönemde STK kisvesi altında birçok kuruluşun olduğunu gördükçe, sizin milli duruşunuzun önemini daha iyi anlıyoruz” dedi.