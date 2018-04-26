Başiskele Belediyesi denetimden geçti

Belediyeye bağlı 19 müdürlüğü ilgilendiren tetkiklerin ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi standartlarını kapsadığı bildirildi.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Tetkik çalışmasını ise firmanın baş tetkikçisi Sinan Karan, tetkikçi Yücel Dağada ve uzman Mustafa Koral’ın yaptığı kaydedildi. 2 gün boyunca denetimlerini yapan firma yetkilileri birim müdürlüklerinin çalışmalarını belirtilen standartlar kapsamında inceledi. Yapılan kontrollerin olumlu geçtiğini belirten baş tetkikçi Sinan Karan, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve kalite ekibine teşekkür etti.