Bulut, istifayı kabul etmedi

Başkan Bulut, istifa talebi her ne kadar tek taraflı bir irade beyanı olsa da, gerek 21. Meslek Komitesi’nde yakalanan çalışma ahengi gerekse kendisinin bugüne kadarki emeklerinin boşuna gitmemesi adına istifa dilekçesini geri çekmesini isteyerek kabul etmedi. Başkan Bulut, bundan sonraki çalışmalarda oda üyelerine birlikte omuz omuza hizmet edeceklerini belirterek, Uçar’a teşekkür etti.