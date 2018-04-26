Başkan Bulut, istifa talebi her ne kadar tek taraflı bir irade beyanı olsa da, gerek 21. Meslek Komitesi’nde yakalanan çalışma ahengi gerekse kendisinin bugüne kadarki emeklerinin boşuna gitmemesi adına istifa dilekçesini geri çekmesini isteyerek kabul etmedi. Başkan Bulut, bundan sonraki çalışmalarda oda üyelerine birlikte omuz omuza hizmet edeceklerini belirterek, Uçar’a teşekkür etti.
Bugün 16:09 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:11 TSİ )
Bulut, istifayı kabul etmedi
Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 21. Meslek Komitesi’nden meclis üyesi seçilen Engin Uçar, KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek istifa talebini iletti.
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Bugün 16:09 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz