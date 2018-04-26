Okul müdürü Emin Macit, yaptığı açıklamada, okul olarak bu yıl fuarın ikincisini düzenlediklerini anımsattı. Macit, “Sunulan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi. Fuar iki gün boyunca devam etti.
Bugün 16:10 TSİ- Teknoloji ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
Gebze’de bilişim fuarı açıldı
Gebze bölgesinin ilk TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Gebze Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda açılışı gerçekleştirilen fuara, 52 öğrencinin hazırladığı 26 proje, 16 danışman öğretmen nezaretinde tanıtıldı.
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Bugün 16:10 TSİ - Teknoloji
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz