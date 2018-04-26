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Gebze’de bilişim fuarı açıldı

Gebze bölgesinin ilk TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Gebze Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda açılışı gerçekleştirilen fuara, 52 öğrencinin hazırladığı 26 proje, 16 danışman öğretmen nezaretinde tanıtıldı.

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Okul müdürü Emin Macit, yaptığı açıklamada, okul olarak bu yıl fuarın ikincisini düzenlediklerini anımsattı. Macit, “Sunulan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi. Fuar iki gün boyunca devam etti.

Bugün 16:10 TSİ - Teknoloji

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