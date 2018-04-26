Gebze’de bilişim fuarı açıldı

Okul müdürü Emin Macit, yaptığı açıklamada, okul olarak bu yıl fuarın ikincisini düzenlediklerini anımsattı. Macit, “Sunulan projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi. Fuar iki gün boyunca devam etti.