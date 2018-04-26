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İlhan: Seçimin sürprizi SP olacak

Yönetimi ile ilk toplantısını yapan SP Derince İlçe Başkanı İbrahim İlhan, 24 Haziran seçimlerinde en büyük sürprizi Saadet Partisi’nin yapacağını, Derince’de de aynı havayı gördüklerini söyledi

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Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında Saadet Partisi’nde yeniden Derince İlçe başkanlığına seçilen İbrahim ilhan, yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını parti binasında gerçekleştirdi. 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken seçimlerinin ele alındığı toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan İlhan, iddialı açıklamalarda bulundu.

“SAADET RÜZGARI ESİYOR”

İlhan, “Ülkemiz ve coğrafyamızın çok sıkıntılı süreçten geçtiği bir zamanda ve seçim kararının alındığı bir dönemde kongremizi büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Seçilen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendilerinin hayırlı hizmetler yapacaklarına inanıyorum. Yıllardır her türlü ambargo, sansür baskı ve hakaretlere maruz kaldık. Hiç sağa sola bakmadan sabrettik ve yolumuza devam ettik. Bugün ise ülkemizde Saadet rüzgârları esiyor” dedi.

PARTİLERE TEŞEKKÜR

Saadet Partisi’nin insanlar için umut olduğunu dile getiren İbrahim İlhan, “Bu havayı Derince’de de yakından görüyoruz. Her kesimden insanımız genel başkanımızı takdirle izliyor. Saadet Partisi bugün toplumumuzun umut ışığı ve ortak paydası olmuştur. Seçimlerde sürprizi Saadet Partisi yapacaktır. Kongremize katılan CHP, MHP ilçe başkanları ile İYİ Parti yöneticilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bugün 16:13 TSİ - Siyaset

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