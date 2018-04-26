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Kayapınar’a Mercan Öner atandı

İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz, Kayahınar Mahallesi başkanlığına Mercan Öner’i atadı. Öner, önceki gün düzenlenen törenle atamasını aldı ve parti yöneticileri ile tanıştı.

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İYİ Parti’nin en aktif teşkilatlarından biri olan Dilovası İlçe yönetiminin ilçe genelindeki programları devam ediyor. İlçedeki tüm mahalle başkanlarının atanması amacıyla çalışmalarını sürdüren İYİ Parti’de son olarak Kayapınar Mahallesi’ne başkanlık ataması gerçekleştirildi. Partinin yeni üyelerinden Mercan Öner, başkanlığa getirildi.

TOPLANTIYA KATILDI

Bölgenin tanınan ve sevilen yüzlerinden biri olarak bilinen Mercan Öner, bölgelerinde İYİ Parti’nin en iyi sonucu alabilmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi. Mercan Öner’i kutlayan ilçe başkanı Emin Yılmaz ise, “İyiler ailesi giderek genişliyor. Mercan Öner’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Kendisi ile çok iyi çalışmalarda bulunacağız” dedi. Öner, yapılan tören sonrasında ilk toplantısına da katılarak, yöneticiler ile tanıştı.

Bugün 16:16 TSİ - Siyaset

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