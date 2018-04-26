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Artvinli: CHP’li vekiller kahramandır

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli, beraberindeki Hasan Baltacı ile birlikte partisinin Başiskele İlçe yönetimini ziyaret etti.

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İlçe başkanı Şaban Gençer’den parti çalışmaları hakkında bilgiler alan Artvinli, İYİ Parti olarak seçimlere hazır olduklarını, iktidarın duyduğu rahatsızlıkla baskın bir seçim kararı almasının da bunun ispatı olduğunu dile getirdi.

“CHP’Lİ 15 KAHRAMAN”

İYİ Parti’nin seçimlere alınmaması için bir oyun ortaya konulduğunu belirten Artvinli, “Bu oyunu CHP’nin 15 kahraman milletvekili bozdu. İYİ Parti hepimizin ve Türkiye’nin umudu haline gelmiştir. İktidar artık kirli siyaseti bırakmalı. Meydanlarda muhalefetmiş gibi konuşmayın. Şaban Gençer ve yönetiminin yanındayım. İYİ Parti, Başiskele’den birinci parti olarak çıkacaktır” dedi.

“İYİ PARTİ GÜNEŞ GİBİ DOĞACAK”

Destek ziyaretleri için Artvinli ve Baltacı’ya teşekkür eden ilçe başkanı Şaban Gençer ise, “Sahada çalışarak halkımıza İYİ Parti’yi anlatıyoruz. Aldığımız tepkiler çok olumlu. Öyle bir korku imparatorluğu kurulmuş ki insanlar partimiz hakkında olumlu konuşacakları zaman sağına soluna bakıyorlar. 25 Haziran sabahı İYİ Parti bu karanlığın üzerine güneş gibi doğacak” açıklamasında bulundu.

Bugün 16:21 TSİ - Siyaset

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