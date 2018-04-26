İzmit sinemalarında bu haftta

Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...

Tayo Küçük Otobüs

6 dilde yayınlanan dünyaca ünlü Güney Kore dizisi beyaz perdeye uyarlanıyor. Ace, Oyuncak Araba Dünyası'ndan ansızın ortadan kaybolur. Duri ve yakın arkadaşları kaybolan Ace’i bulmak için zorlu bir maceraya atılır. Birbirinden renkli ve farklı modellerdeki arabalarla birlikte Oyuncak Dünyası'na giden Duri, bu zorlu savaşı kazanıp Ace’i kurtarabilecek midir?

Bir Nefes Ötede

Garip ve ölümcül bir sis Paris’i etkisi altına alır. Ne yapacaklarını bilmeyen, hayatta kalmaya çalışan insanlar apartmanların üst katlarına sığınmaya başlarlar. Fakat ne elektrik, ne su ne de yiyecek bir şeyleri vardır. Bir çift kendilerini bu felaketten kurtarmaya, kızlarını korumaya çalışır; fakat zaman ilerledikçe bazı şeyler açığa çıkar. Kendilerine yardım edebilecek kimse yoktur. İnsanlar başlarına gelen bu felaketten gerçekten kurtulmak istiyorlarsa şanslarını sise karışarak denemek zorunda kalacaklardır

Lanetli Konak

1920'de İrlanda'nın kırsal kesiminde yaşayan ikiz kardeşler Rachel ve Edward, evlerini değişik bir varlıkla paylaşmaktadır. Her gece ev şeytani bir varlığın etkisi altına girmektedir. Bu varlık ikizler üzerinde 3 kural dayatır; gece yarısında yatakta olmalılar, kapıdan içeri yabancı birini alamazlar ve eğer biri kaçmaya çalışırsa diğeri tehlikeye girer. Sorunlu bir eski asker olan Sean köye geldiğinde ise her şey değişecektir. Kısa sürede Sean ve Rachel birbirlerine aşık olur. Rachel aşkın gücüyle şeytani varlığın kurallarını çiğnemeye başlar. Fakat yaşananlar Rachel'ı kardeşi ile ölümcül bir yüzleşmeye getirecektir.

Selfie

Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği "Selfi" filminde kendi hayat hikayesini anlatıyor.