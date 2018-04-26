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Küçükkaya gözyaşları içinde veda etti

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya görevinden istifa ederek, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olacağını açıkladı

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CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Selman Yıldırım’ın ilçe başkanlığını bırakması üzerine Kasım 2014 yılında başladığı ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adayı oldu. İlçe binasında gerçekleştirdiği açıklamaya Küçükkaya’nın eşi Elif Küçükkaya, ilçe yönetimi ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

BU BİR VEDA DEĞİL

Adaylık açıklamasında göz yaşlarına hakim olamayan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Gençlik Kolları İl Başkanı, il yöneticiliği, saymanlıktan sekreterliğe kadar bütün görevleri yapmış bir arkadaşınız olarak yaptığım en zor açıklamalardan biri. İstifa mekanizmasına inanmayan bir arkadaşınız olarak veda değil uzun bir yürüyüşün başlangıcı olarak sizlerin karşısındayım. Onurla yürüttüm. Tek şiar CHP’ ye olan aşkımdır. Siyasi hayatımın bütün süreçlerinde CHP’nin ilkelerinden asla ödün vermedim ve vermeyeceğim” dedi.

HAKKIMI HELAL EDİYORUM

CHP’nin bana kazandırdıkları çölde kum tanesinden başka bir şey değildir diyen Küçükkaya, “CHP’ye olan borcumu asla ödeyemeyeceğim. Bu süreçte bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. İstemeden kırdığım dostlarım varsa benden yana hakkımı helal ediyorum. Veda değil. Uzun yolun ilk etabıdır. CHP İzmit ilçe Başkanlığından istifa ettim. Partinin parkesini taşımız bayrağını asmış bir insan olarak hizmet etmeye adayım. İl Başkanlığıma dilekçemi vermeye gideceğim” dedi.

Bugün 16:44 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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