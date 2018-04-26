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Aydın Ünlü, başkanlığı bırakmadı!

24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığı süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Elim tarihi bir fırsat olmasına rağmen zoru seçiyor il başkanlığı görevime devam ediyorum” dedi.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü parti binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerde milletvekili aday adayı olmadığını söyledi. Ünlü il başkanlığı görevine devam edecek. Basın toplantısına MHP İl yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, Geçmiş dönem Milletvekili Kemal Köse, ve milletvekili aday adayları katılım gösterdi.

ZORU SEÇİYOR VE GÖREVE DEVAM EDİYORUM

Ünlü basın açıklamasında yaptığı konuşmada, “24 Haziran’ın mimarı liderimiz Devlet Bahçeli. Liderimiz il başkanlarına Kızılcahamam programımızda hak ettinin aday olun dedi. Bizde 21 Nisan’dan beri teşkilatımızla bu konuyu görüştük. Kimi arkadaşlarımız vekil aday adayı ol, kimi olma dedi. Arkadaşlarımız samimiydi. Kocaeli MHP siyasetinde çok önemli bir bölge. Liderim hep bize sahip çıktı. Taleplerimiz hep yerine getirildi. Bu hassas süreçte teşkilatımızın güçlü yapısını dağıtmamak adına, parti üyesinden, sandık görevlisine, il yönetimine, kadın kollarına sahip çıkmak adına, Ülkücülerin haklarını korumak adına, elimde tarihi fırsat olmasına rağmen belki de böyle bir fırsatın bir daha gelmeyeceğini bilerek, zoru seçiyor ve il başkanlığı görevime devam ediyorum” dedi.

İLKLERİ BAŞARMA SÖZÜ VERİYORUZ

Ünlü sözlerini, “Hayat zaten bizim için hiçbir zaman kolay olmadı. 70 İLE 100 arası aday adayımızı kabul ediyoruz. MHP Kocaeli tecrübeli bir teşkilattır. Biz seçim sattı mahallinde çalışan milletvekilleriyle Kocaeli teşkilatları belki de tarihinde hiç alamadığı milletvekili sayısına ulaşacaktır. Artık sen ben kavgası yapanlar MHP’nin içerisinde olamayacaktır. İpe sarılıp giden herkesi biliyoruz. Herkes seçim çalışmasına katkıda bulunacak. MHP İl Başkanlığının kapısı devamlı açıktır. MHP İl teşkilatları olarak ilkleri başarma sözü veriyoruz” dedi. Ünlü’nün bu sözlerinin ardından partililer Ünlü’yü uzun süre alkışladı.

Bugün 16:46 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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