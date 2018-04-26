Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:56 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:15 TSİ )

Cengiz Sarıbay, istifa etmedi!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı açıklama ile İl Başkanlığı görevini sürdüreceğini ve milletvekilliğine aday olmayacağını açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı açıklama ile gündemden düşmeyen milletvekilliği adaylığı söylentilerine son noktayı koydu. İl Binasında yaptığı açıklama ile İl Başkanlığı görevini sürdüreceğini söyleyen Sarıbay, “Daha öne örneklerini gördük, aday olursam örgüt dağılır” dedi.

İSTİFA ETMİYORUM

Cengiz Sarıbay, “Ben il başkanlığımdan istifa etmedim. 3 gün önce yazı geldi. İstifa eden il başkanları gelmesin dediler. Ben de oraya gitmek için orada kaldım. Genel Başkanımız Ben diyen burada durmasın dedi. Ben bu partiye Küçükkaya’nın yaşından fazla hizmet ettim. Bu partiden hiçbir şey istemedim. Bundan sonra da görevime sarılmaya devam edeceğim. 4 ay evvel bir kongre yaptık. Bu örgüt ile beraber kalmayı uygun gördüm. Bu dönemde gerek milletvekili seçimlerinde gerek başka seçimlerde benim yakınım yok. Hepsi benim evlatlarım. 1 Buçuk yıl sonra yapılacak olan seçimlerde de etkili olmak istiyorum. Bu partinin kiminle kazanacağına inanırsak onu Belediye Başkanlığına ve meclislere taşımamız lazım.  Eğer biz Kocaeli’de başarılı olamazsak diğer illerde başarılı olamayız. Benim yakın arkadaşlarımız bilir bir haftadır aday olmayacağımı söyledim. İl Başkanlığıdan istifa etmiyorum.

Bugün 16:56 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor! mask
Şemsettin Ceyhan istifa ediyor!
Üçüncü resmi başvuru Yavuz Demir’den mask
Üçüncü resmi başvuru Yavuz Demir’den
Saadet Partisi aday adaylarını tanıttı mask
Saadet Partisi aday adaylarını tanıttı
Abdullah Gül için "Proje" dedi! mask
Abdullah Gül için "Proje" dedi!
Hürriyet, Ceyhan'a dava açacak mask
Hürriyet, Ceyhan'a dava açacak
CHP İzmit’te başkanlık krizi erken başladı mask
CHP İzmit’te başkanlık krizi erken başladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti! mask
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek mask
Fikri Işık, yeni yapıda görevlendirilecek
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti! mask
İYİ Parti'de bir ilçe başkanı daha istifa etti!
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme

GALERİ

Şemsettin Ceyhan istifa etti! mask
Şemsettin Ceyhan istifa etti!
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği… mask
İşte Karamürselli Pehlivan-Cazgır Sebo’nun esas mesleği…
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR! mask
Ölüm grubunda şampiyon MAŞUKİYESPOR!
Yolda yürürken su kanalına düştü! mask
Yolda yürürken su kanalına düştü!
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye... mask
TIR'dan inip, başladı halay çekmeye...
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü mask
Bilgi Köprüsü, sanatı yardıma dönüştürdü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL