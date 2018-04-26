Cengiz Sarıbay, istifa etmedi!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay yaptığı açıklama ile gündemden düşmeyen milletvekilliği adaylığı söylentilerine son noktayı koydu. İl Binasında yaptığı açıklama ile İl Başkanlığı görevini sürdüreceğini söyleyen Sarıbay, “Daha öne örneklerini gördük, aday olursam örgüt dağılır” dedi.

İSTİFA ETMİYORUM

Cengiz Sarıbay, “Ben il başkanlığımdan istifa etmedim. 3 gün önce yazı geldi. İstifa eden il başkanları gelmesin dediler. Ben de oraya gitmek için orada kaldım. Genel Başkanımız Ben diyen burada durmasın dedi. Ben bu partiye Küçükkaya’nın yaşından fazla hizmet ettim. Bu partiden hiçbir şey istemedim. Bundan sonra da görevime sarılmaya devam edeceğim. 4 ay evvel bir kongre yaptık. Bu örgüt ile beraber kalmayı uygun gördüm. Bu dönemde gerek milletvekili seçimlerinde gerek başka seçimlerde benim yakınım yok. Hepsi benim evlatlarım. 1 Buçuk yıl sonra yapılacak olan seçimlerde de etkili olmak istiyorum. Bu partinin kiminle kazanacağına inanırsak onu Belediye Başkanlığına ve meclislere taşımamız lazım. Eğer biz Kocaeli’de başarılı olamazsak diğer illerde başarılı olamayız. Benim yakın arkadaşlarımız bilir bir haftadır aday olmayacağımı söyledim. İl Başkanlığıdan istifa etmiyorum.