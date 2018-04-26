Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü saat 12.00’de Feridun Özbay Sokak Kemal Öz İşhanı No: 2 adresindeki CHP İl Binası’nda yapılacak. Mevcut başkan Göksal Yılmaz, yeniden başkanlığa aday. Yılmaz’ın listesinde Yeşim Akpınar, Elçin Buyruk, Beyhan Korkmaz ve Ayşe Irmak’ın yer alacağı öğrenildi.
Bugün 17:01 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:02 TSİ )
Veli-Der’in kongresi Cumartesi
Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Kocaeli Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü saat 12.00’de Feridun Özbay Sokak Kemal Öz İşhanı No: 2 adresindeki CHP İl Binası’nda yapılacak.
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Bugün 17:01 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz