Seçim takviminde cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihleri belli oldu. Buna göre 4-9 Mayıs tarihlerinde aday gösterilebilecek. Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi 6 Mayıs olacak. Milletvekilleri aday listeleri için son tarih 21 Mayıs olarak belirlendi. Yurtdışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. 24 Haziran'a kadar gümrük kapılarında oy verme sürecek.
Bugün 17:20 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:22 TSİ )
YSK seçim takvimini açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi.
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Bugün 17:20 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz