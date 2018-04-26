Büyütmek için resme tıklayın

Kartepe'de, 70 yaşındaki Nesim A.'nın fıtık ağrısını azaltmak için vücudunun üzerine koyduğu sıcak su torbası patladı.Vücudunda yanıklar oluşan Nesim A. tedavi altına alındı. Kartepe'de oturan Nesim A. fıtık ağrısı nedeniyle hazırladığı sıcak su torbasının ağrısının olduğu bölgeye koydu. Sıcak su torbasının patlaması sonucu kaynar su Nesim A.'nın üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan Nesim A. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alındı.