Kartepe'de, 70 yaşındaki Nesim A.'nın fıtık ağrısını azaltmak için vücudunun üzerine koyduğu sıcak su torbası patladı.Vücudunda yanıklar oluşan Nesim A. tedavi altına alındı. Kartepe'de oturan Nesim A. fıtık ağrısı nedeniyle hazırladığı sıcak su torbasının ağrısının olduğu bölgeye koydu. Sıcak su torbasının patlaması sonucu kaynar su Nesim A.'nın üzerine döküldü. Vücudunda yanıklar oluşan Nesim A. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
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Sıcak su torbası patlayınca vücudu yandı
Kartepe'de, 70 yaşındaki Nesim A.'nın fıtık ağrısını azaltmak için vücudunun üzerine koyduğu sıcak su torbası patladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz