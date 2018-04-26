CHP’nin bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı’nı yapan Ensar Öğüt, partisinden Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu. Parti genel merkezine başvurusunu yaptığı öğrenilen Öğüt, 2014 seçim sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olmuştu.
Bugün 17:49 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:55 TSİ )
Ensar Öğüt CHP’den aday
Ensar Öğüt CHP’den aday adaylığını açıkladı.
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Bugün 17:49 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz