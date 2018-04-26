Ensar Öğüt CHP’den aday

CHP’nin bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı’nı yapan Ensar Öğüt, partisinden Kocaeli milletvekilliği için aday adayı oldu. Parti genel merkezine başvurusunu yaptığı öğrenilen Öğüt, 2014 seçim sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olmuştu.