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Bugün 18:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 18:18 TSİ )

Ehlinaz Torun da aday adayı!

Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrası siyaset bir anda kızıştı.

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Erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrası siyaset bir anda kızıştı. Partiler seçim hazırlıklarını hızlandırdı. Siyasi partilerin SKM ve aday komisyonluğu başkanlıkları belli olduktan sonra milletvekili aday adaylığı başvuru süreçleri de başladı. CHP’den 2011 yılında milletvekili adayı, 2015 yılında milletvekili aday adayı olan Doktor Öğretim Görevlisi Ehlinaz Torun görevinden istifa ederek 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Bugün 18:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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