Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarıyla tartışan Suriye uyruklu genç, o andaki kızgınlıkla aracını Sakarya Nehrine attı. Nehre düşen aracın içinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Durumu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra olay yerine AFAD, sağlık ve Kocaeli ilinden Sualtı Arama ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde tedbir amaçlı arama yaptığı öğrenildi.
Bugün 09:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:00 TSİ )
Sinirini arabasından çıkardı!
Sakarya Nehri kenarında arkadaşlarına kızan bir genç, aracını nehre attı. Ekipler nehirde uzun süre arama yaptı.
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Bugün 09:14 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz