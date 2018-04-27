Şenol Güneş'in kafasına çakmak atan Kocaelili çıktı!

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki derbi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 25’i sabah saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüphelilerden 5’i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli de “silahla yaralama” suçundan tutuklama istemiyle, 15 şüpheli de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“Kaleci ile taraftarlar tartıştı”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına çakmak atarak yaralayan şüpheli S.D. savcılıktaki sorgusunda, Kocaeli’de yaşadığını söyleyerek, “Eskiden galericilik yapardım. Şuan bu işi bıraktım. Herhangi bir iş yapmıyorum. 19 Nisan’da Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasının yapıldığı Ülker Stadyumu’nda Fenerium alt tribününde maçı izliyordum. Bu maç için 400 TL karşılığında kara borsadan bilet aldım. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş’ın yedek kalecisi Tolga bizim tribündeki taraftarlar ile tartışmaya başladı, küfürlü konuşmalar oldu. Bu esnada benim de önüme üst tribünden atılan bir çakmak düşmüştü” dedi.

“Şenol Güneş’i hedef almadım”

Şüpheli stadyuma çakmak ile gelmediğini belirterek, “Yerden bu çakmağı alıp yedek kulübesinin arkasını hedef alarak fırlattım. Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i hedef alarak fırlatmadım. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım”

Fenerbahçe taraftarı olduğunu kaydeden şüpheli, “Ben bundan önce yaklaşık 4-5 kez futbol müsabakası izlemek için stadyumlarda bulundum. Düzenli olarak maçlara gitmiyorum. Beni gerçekleştirdiğim eylem için kimse önceden yönlendirmedi. Oraya maç izlemeye gittim ve çıkan olaylardan etkilenerek bu şekilde davrandım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Yine tribünde benim tanıdığım kimse yoktu. Taraftarlar ile anlaşmam, birlikte hareket etmem söz konusu değildir” diye konuştu.

“Kalemin başlığını öne doğru fırlattım”

Şüphelilerden M.S.Y. savcılıktaki ifadesinde, “Müsabakanın ikinci yarısında Beşiktaş yedek kulübesi ile bizim bulunduğumuz bölgedeki taraftarlar arasında sözlü atışma oldu. Ben de bu kargaşada yanımda getirdiğim kalemin başlığını tribün önüne doğru fırlattım. Ancak ben bu eylemi kimseyi yaralamak kastıyla gerçekleştirmedim. O andaki ruh hali ile elimdeki kalem başlığını fırlattım. Herhangi birinden böyle bir eylemde bulunmak için talimat almadım. Tribündeki kimseyi tanımıyorum” şeklinde konuştu.

“Su şişesini hedef almadan attım"

Şüphelilerden G.T. ise, “Maç durdu, küfürler edildi. Yedek kulübesinden de taraftara doğru küfürler edildi. Ben de bunun üzerine elimdeki dolu su şişesini körük adı verilen bölgeye doğru, hiç kimseyi hedef almaksızın attım. Bu esnada Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcuları körüğe giriyorlardı. Ben o esnada görmedim ama sonra yakalanmadan önce televizyonda olayları izlerken attığım şişenin Şenol Güneş'e isabet ettiğini gördüm. Yaralama kastıyla, herhangi bir kişiyi hedef alarak eylemde bulunmadım” diyerek pişman olduğunu söyledi. Tutuklama istemiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen S.D.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin mahkemedeki sorgusu tamamlandı. Mahkeme, şüphelilerden S.D., G.T. ve M.S.Y.' yi “silahla yaralama” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Şüpheliler T.Ç. ve S.G. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.